На месте Быховского рынка все же построят торговый центр. Но это будет не «Алми»

Депутат парламента Павел Жданович, в рамках годового отчета перед избирателями, рассказал, как сейчас обстоят дела с застройкой пустыря на месте снесенных торговых рядов рынка Быховский в Советском районе.

По его словам, «Алми», как планировалось ранее, там не появится — земля больше не принадлежит ЗАО «Юнифуд», который должен был построить данный магазин, а была продана сети магазинов «Дионис».

«Ситуация на сегодня такова: земля уже не принадлежит ЗАО "Юнифуд", планировавшему возвести в этом месте "Алми", а продана сети магазинов "Дионис". Крупная торговая компания заказала проектно-сметную документацию, которая должна быть готова в марте. А это значит, что в 2020 году здесь может появиться торговый комплекс», — передает слова депутата журнал «Белка».

Павел Жданович также сообщил, что избиратели просили его организовать на пустующем месте торговые ряды, однако смысла в этом он не видит: если новый торговый центр все же будет построен, то какую-то его часть займут небольшие магазинчики, где можно будет купить товары первой необходимости.

«В этом случае необходимость в рынке отпадет сама собой», — считает депутат.