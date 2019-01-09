Новые дорожные знаки появились в Беларуси. Почему это касается всех участников дорожного движения? — видеорепортаж «СН»

  • 09 января 2019, 21:51
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С 1 января в Беларуси появились новые дорожные знаки. Почему изменения коснулись всех участников дорожного движения объясняет директор автошколы «Лидер» Сергей Хурса.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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