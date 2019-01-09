Петиция победила! Гомельские власти опубликовали текстовую часть генплана города

Активисты урбанистической инициативы «Smart Homel» ранее составили петицию к руководству Гомеля с просьбой публикации в открытом доступе основных положений и регламентов генплана города.

В официальном ответе, который инициаторы получили от заместителя председателя горисполкома А.И. Сивакова отмечено, что в настоящее время ознакомиться с этими документами можно на сайте гомельского горисполкома.

Ранее к ознакомлению было доступно только изображение генплана что, по мнению авторов петиции, существенно ограничивало понимание того, какие изменения ждут Гомель в ближайшие годы.





Евгений Меркис, руководитель урбанистической инициативы «Smart Homel»:

— Конечно мы очень рады, что наша петиция, под которой оставили подписи около 200 неравнодушных граждан добилась поставленной цели. Надеемся, что размещение в открытом доступе основных положений и регламентов генплана нашего города поможет лучше понять как будет развиваться Гомель в будущем и избежать споров и даже конфликтных ситуаций, возникающих при этом. Мы приветствуем этот шаг гомельского горисполкома и надеемся, что его руководство будет и впредь способствовать диалогу с горожанами и повышать уровень прозрачности принятия решений о развитии города.

Что именно даст публикация основных положений и регламентов гомельского генплана горожанам «Smart Homel» попросил прокомментировать координатора общества «Город для горожан» Дениса Кобрусева:





— Это хорошая новость и она очень важна по нескольким причинам.

Во-первых, жители города и заинтересованная общественность смогут не только рассматривать, доступный и ранее план функционального зонирования города, но и ознакомиться с подробной информацией о том, как будут развиваться отдельные сферы городской жизнедеятельности: транспортная и инженерная инфраструктура, охрана историко-культурных ценностей, жилищное строительство, строительство в целом, охрану окружающей среды и др. Теперь можно узнать, какие градостроительные проекты и действия будут первоочередными, а какие отложены на более позднее время, какие районы ждёт новое строительство, а какие реконструкция, где сохранится частный сектор, а где запланирован его снос.

Во-вторых, публикация Основных положений и регламентов генплана города дает возможность жителям и заинтересованной общественности полноценно участвовать в общественных обсуждениях детальных планов территорий и архитектурно-планировочных концепций, так как эти проекты основываются на генеральном плане города и конкретизируют его. Не зная стратегии развития города, прописанных в Основных положениях, и норм, заложенных в регламент, этого сделать было невозможно.

В-третьих, горожане получают инструмент для мониторинга и контроля за градостроительными действиями городской исполнительной власти. Насколько оправданы действия городских властей на те или иные строительные планы теперь можно сверять с стратегией, прописанной в Основных положениях. Насколько хорошо проработанный детальный план соответствует нормам можно сверять с Регламентом. Теперь есть возможность, опираясь на Генеральный план, требовать от властей выполнения необходимых для города первоочередных проектов.

В-четвертых, публикация документации дает возможность заинтересованной общественности участвовать в городском развитии через разработку предложений для городских властей для улучшения генплана при следующей корректуре, которая происходит раз в пять лет. Опираясь на стратегию и план развития города, видя через мониторинг, что реализуется, а что нет, какие идеи хорошие, а какие не работают, можно более эффективно предлагать необходимые изменения. Без доступа к этим документам, это было бы оторвана от реальности и намного труднее.

В-пятых, доступ к информации это основа для устойчивого развития любого города. Открытость и публичность формирует другую культуру взаимодействия между горожанами и городскими властями, которая позволит лучше понимать действия друг друга и выстраивать диалог о развитии города.

Активисты урбанистической инициативы «Smart Homel» выражают благодарность всем, кто принял участие в разработке петиции, оставил свою подпись под ней и способствовал ее популяризации.