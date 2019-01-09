Гомельские учителя разносили письма «тунеядцам» в рамках «благотворительной акции»

Жительницу Гомеля Юлию Ганисевскую, многодетную мать, посетили представители средней школы № 73 и вручили ей «письмо счастья» — сообщение, что она включена в базу «не занятых в экономике».

«Под подпись. На почтовых услугах исполком решил сэкономить. Пусть учителя в метель таскаются по квартирам», — написала в социальной сети Юлия.





Она не «тунеядец», так как воспитывает четверых детей, младшей дочери нет семи лет.

Директор гомельской средней школы № 73 Дмитрий Востриков не отрицает, что учителя разносили «письма счастья».

«Но это было в рамках благотворительной акции "Наши дети". Посещали многодетных. Одно на другое наложилось, так получилось. Это были не письма, а сообщения. Наши учителя входят в состав постоянной комиссии при исполкоме по содействию занятости населения», — пояснил директор школы.

Он говорит, что вручение «писем счастья» родители восприняли спокойно.

Благотворительная акция «Наши дети» проходит по всей Беларуси с 10 декабря по 11 января. Акция состоит из утренников, новогодних праздников, вручения подарков воспитанникам детских домов. Особое внимание уделяется детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.

«Мы таких поручений не давали»

«Конкретно наша управление образования таких поручений не давало, — сказала заместитель начальника управления образования Гомельского горисполкома Елена Порошина. — Более того, мы сторонники того, чтобы учителя к этой работе не привлекались. И это мы объясняем на всех уровнях».

Она не объяснила, кто мог дать распоряжение учителем школы № 73 в Новобелицким районе Гомеля разносить по квартирам письма гражданам, которые включены в базу «тунеядцев».

«Пока по этому поводу ничего не могу прокомментировать. Будем разбираться, кто давал такие поручения», — сказала Елена Порошина.