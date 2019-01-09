В этом году отмечается 100 лет со дня образования Белорусской советской социалистической республики. Вокруг этого исторического события и сегодня ведется немало споров. Гомельские краеведы и историки решили дать на это свой ответ.

Организованный ими общественный круглый стол станет попыткой прояснить — что это было? Политический маневр или первые формы белорусской государственности?

На встречу расскажут про известных и неизвестных деятелей белорусского движения на Гомельщине. Таких, как Евсей Канчер, один из главных организаторов Всебелорусского съезда в Минске в декабре 1917 года, Василий Селиванов — участник Всебелорусского съезда, один из разработчиков плана создания БССР. Про отношение Полуты Бодуновой, министра БНР — к БССР. Об участии Александра Червякова и Николая Голодеда в событиях 1919 года на Гомельщине. А также про то, когда Гомель на самом деле вошел в БССР.

Особая тема — кто вообще был инициатором образования БССР? Какую роль в этом сыграли активисты Белорусской социалистической Громады и белорусские социалисты-революционеры?

Спикеры круглого стола также расскажут свои личные истории про жизнь и межнациональные отношения в Гомеле времен БССР. Была ли тогда дискриминация или наоборот — развитие белорусского языка и культуры? Как обстояло дело в Гомеле с национальными правами других народов — украинцев, евреев, поляков?

Круглый стол «100 летие БССР: ответы на все вопросы» состоится в субботу 12 января в 16 часов по адресу: ул. Трудовая, 7а, 2-й этаж, «Цэнтр беларускай мовы». Вход свободный.