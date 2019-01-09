Не только кофе, но и творчество: интервью с Александром Михальковым из Coffee&Toast - видео

  • 09 января 2019, 13:27
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Времена когда в кафе можно было лишь выпить чашечку кофе с друзьями давно прошли. Сегодня владельцы таких учреждений стремятся предоставлять свои площадки для проведения различных творческих мероприятий и видят в этом важную миссию улучшения города.

«Сильные Новости» поговорили с владельцем и соучредителем сети кафе Coffee&Toast в Гомеле Александром Михальковым о том, как развиваются подобные учреждения сегодня.




Евгений Меркис, видео – Марина Дробышевская, gomel.today
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