Возле «Центролита» хотят установить новые велопарковки за 7000. Однако с тендером явно что-то не так

Тендер о закупке Белорусской железной дорогой четырех новых парковок для велосипедов появился на сайте Icetrade.by. Их стоимость оценена в 7000 рублей. Гомельские велосипедисты приветствуют намерение железнодорожников, но выражают настороженность необычной конструкцией парковок и даже готовы предложить альтернативные варианты. «Smart Homel» разобрался в этой неординарной ситуации и отыскал при этом очень интересную информацию.

Разместить новые парковки планируют около железнодорожной станции «Центролит». По словам сотрудника Гомельской дистанции гражданских сооружений Белорусской железной дороги Михаила Лагуна, много кто пользуется двухколесным транспортом чтобы доехать до этого места.

Но дизайн и конструктивные особенности новых парковок вызвали настороженность у гомельских велосипедистов.

— Когда мы ознакомились с чертежами парковки, которую собирается закупать Гомельское отделение Белорусской железной дороги, то пришли к выводу, что при всех плюсах ее установки она может получиться неудобной, — отметил активист велосипедного движения Гомеля Дмитрий Трусов. — Если не придерживаться определенных стандартов, то могут быть вопросы с креплением велосипеда и непонимание того, как именно в этой конструкции лучше всего это сделать.











При этом конфигурации современных велосипедов очень разнообразны, и, на наш взгляд, необходимо устанавливать как можно больше универсальных велосипедных парковок, которые позволяли бы закреплять самые разные велосипеды за абсолютно разные части велосипеда. Мы рассматриваем возможность предложить альтернативные варианты конструкции этой парковки, так как качественная, а главное удобная инфраструктура в этом вопросе пойдет всем на пользу.

Руководитель областного общественного объединения «ВелоГомель» Светлана Король отмечает, что в последнее время в Гомеле становится все больше велосипедных парковок. Есть в этом и вклад организации — так за прошлый год было прислано более 20 писем с просьбой об установке новых парковок, но их все еще недостаточно.

— Конечно инициативу Белорусской железной дороги можно только приветствовать, но конструкция новой парковки вызвала дискуссию среди гомельских велосипедистов и поэтому мы уведомили горисполком в лице начальника отдела спорта и туризма Александра Позднякова о нашей озабоченности этим тендером и нам пообещали внести в проект коррективы.

Михаил Лагун в свою очередь объясняет, что проблем с новыми парковками в велосипедистов возникнуть не должно:

— Что касается дизайна парковок, то я сам активно пользуюсь велосипедом и проблем с такой конструкцией не имел, хотя для стабильности и приходится использовать подножку. Но все свои идеи заинтересованные велосипедисты могут предложить руководству проектного отдела регионального центра управления транспорта в Гомеле (ул. Красноармейская, 12, четвертый этаж).

В свою очередь активистам урбанистической инициативы «Smart Homel» удалось найти в интернете велосипедную парковку идентичную указанной в тендере. Но стоимость единицы на сайте Deal.by составляет 500 рублей. При заказе четырех таких парковок итоговая сумма в 2000 рублей существенно отличается от заявленной в тендере суммы в 7000 рублей.



