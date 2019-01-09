Похитили мобильные телефоны и часы. В Гомеле обокрали центр продаж одного из мобильных операторов

Преступление было совершено вечером 6 января.

Как сообщает БелТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, в помещение центра продаж и обслуживания одного из мобильных операторов ворам удалось проникнуть, подобрав ключи от входной двери.

Попав внутрь, преступники вскрыли стеклянные стеллажи и унесли с собой мобильные телефоны и часы.

Дело квалифицировано в соответствии со статьей 205 УК РБ. Сообщается, что сотрудники Следственного комитета во взаимодействии с милицией проводят оперативно-следственные мероприятия.