Похитили мобильные телефоны и часы. В Гомеле обокрали центр продаж одного из мобильных операторов

  • 09 января 2019, 10:48
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Преступление было совершено вечером 6 января.

Как сообщает БелТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, в помещение центра продаж и обслуживания одного из мобильных операторов ворам удалось проникнуть, подобрав ключи от входной двери.

Попав внутрь, преступники вскрыли стеклянные стеллажи и унесли с собой мобильные телефоны и часы.

Дело квалифицировано в соответствии со статьей 205 УК РБ. Сообщается, что сотрудники Следственного комитета во взаимодействии с милицией проводят оперативно-следственные мероприятия.




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