Еще одно «ограбление века». 18-летний гомельчанин украл в «Евроопте» бутылку виски и выбежал с ней прямо в руки милицейскому патрулю
- 09 января 2019, 10:22
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