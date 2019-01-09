Еще одно «ограбление века». 18-летний гомельчанин украл в «Евроопте» бутылку виски и выбежал с ней прямо в руки милицейскому патрулю

  • 09 января 2019, 10:22
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Гомельчане продолжают поражать нелепыми магазинными кражами. Очередное «преступление века» произошло 7 января на улице Богдана Хмельницкого.

Гомельчанин похитил из торгового зала «Евроопта» бутылку виски и бросился бежать. За ним погнался охранник. Выбежав из магазина, они наткнулись на патрульный наряд войсковой части 5525, который оперативно и задержал похитителя алкоголя.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».




gomel.today
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