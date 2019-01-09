В Гомеле двое россиян в Рождество избили до смерти собутыльника-белоруса

Трагедией завершилась пьянка на Рождество двух россиян и хозяина квартиры.

Как сообщили в милиции, мужчины выпивали утром, седьмого января, когда между гостями и гомельчанином возник конфликт. Словесная перебранка ни к чему не привела — в ход пошли кулаки.

В тот же день в 16:10 белорус был обнаружен в своей квартире. По пути в больницу от полученных травм он скончался.

Местные оперативники по горячим следам задержали собутыльников, которых подозревают в совершении указанного преступления.