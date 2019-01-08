Фотофакт: автомобиль протаранил кирпичный забор «Завода станочных узлов»

224 Чем грозит Беларуси «налоговый оазис» в Оршанском районе? Резкое снижение налоговой нагрузки в одном районе Беларуси может иметь плачевные последствия для всей страны....

164 От 3 до 8 лет «усиленной» колонии и возврат 5 млн. долларов. В Минске осудили бизнесменов и чиновников Минобороны Бывших военных и бизнесменов суд Фрунзенского района Минска признал виновными по ряду статей Уголовного кодекса. По версии следствия, сотрудники Министерства обороны предоставляли инсай...

708 Bloomberg: Беларусь как «пенсионный» план Путина Президент РФ Владимир Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем поглащения Беларуси, пишет Bloomberg....

272 «Все равно приходят». Что происходит на горке в Могилеве, где катался на тюбинге и погиб парень В Могилеве на стихийной горке около лестницы в Подниколье, где 6 января погиб 24-летний парень, днем в будний день пусто. Но это пока, говорит местный сторож, мол, ближе ...

746 Вор по кличке Человек-паук совершил «ограбление века» в парижском музее. Вот как он это сделал В 2010 году 42-летний Вьеран Томич ограбил Музей современного искусства в Париже, украв оттуда картины Пикассо, Матисса, Модильяни, Леже и Брака общей стоимостью в десятки миллионо...