Фотофакт: автомобиль протаранил кирпичный забор «Завода станочных узлов»

  • 08 января 2019, 17:31
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Авария случилась сегодня.

По неофициальной информации, «Рено» могла подрезать другая машина.





gomel.today
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