«Нанес неустановленное количество ударов». В отношении мужа чиновницы, избившего ребенка на спортплощадке в Рогачеве, возбуждено уголовное дело

В начале сентября прошлого года в Рогачеве на спортплощадке произошел инцидент, который не смог оставить никого равнодушным — пьяный муж местной чиновницы избил ребенка на детской площадке. На днях мама пострадавшего ребенка рассказала, что было возбуждено уголовное дело и уже передано прокурору для направления в суд.

Напомним, вечером 8 сентября в Рогачёве, в одном из микрорайонов завода «Диапроектор», на детской площадке взрослый мужчина избил 12-летнего мальчика. Об этом в правоохранительные органы сообщила мама мальчика Даниила, Наталья. По словам женщины, сына домой привели дети со двора. Ребенок был напуган, в ссадинах, без майки. Родители сразу же обратились в милицию с заявлением. После ребенка доставили во взрослую больницу в приемное отделение.

Наталья рассказала, что ее сын вечером играл в футбол с друзьями на спортивной площадке. Позже на нее пришли трое взрослых — двое мужчин и одна женщина с рыжими длинными волосами. Дети, которые в тот момент были на поле, позже рассказали родительнице, что мальчишки на поле просто играли, но в какой-то момент взрослые вмешались в игру, решив заступиться за другого ребенка, которого якобы по ноге ударил Даниил.

Наталья рассказала, что в тот же день они прошли медицинское освидетельствование и зафиксировали все синяки, ушибы и ссадины: «Нам почему-то в милиции сказали сделать это после лечения. Но мы, конечно же, «сняли» побои в первый день. Ведь мой сын в больнице уже 5 суток. Разумеется, за это время многие синяки сошли. Мы специально сделали фотографии и майки порванной, и всех синяков, чтобы потом не говорили и не писали в интернете, что мы все придумали. Милиция делала очную ставку и свела нас лицом к лицу. Он, когда нас увидел, начал кричать «Да ты знаешь кто я такой?».

Конфликт на спортивной площадке, в результате которого мужчина избил 12-летнего мальчика, буквально разделил небольшой город Рогачев на два лагеря. Одни защищают мужчину, который, в свою очередь, вступился за сына. Другие не находят никаких оправданий случившемуся, ведь второй мальчик оказался в больнице.

После случившегося мама Даниила выказывала обеспокоенность, что мужчине, избившему ее сына, все может сойти с рук, ведь он оказался мужем местной чиновницы. К тому же, свою вину он не признавал ни тогда, ни сейчас, игнорируя все показания свидетелей, которые подтверждают, что мужчина избивал ребенка.

Старший следователь Рогачевского районного отдела, рассмотрев материалы уголовного дела, которое занимает больше 400 листов, установил: «Дмитрий Ш., будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, используя надуманный повод, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, проявляя бахвальство и пьяную удаль, выражаясь в адрес несовершеннолетнего К., нанес не менее одного удара ногой по туловищу, нанес неустановленное количество ударов руками и ногами по различным частям тела К.».





Уголовное дело на днях передали прокурору для направления в суд.

«Сильные новости» будут следить за развитием событий на судебных заседаниях.