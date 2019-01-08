Директор гомельской школы прокомментировал ситуацию с учительницами, которые разносят «письма счастья»

  • 08 января 2019, 16:08
  • 6524
  • 0


Дмитрий Востриков в комментарии belsat.eu был немногословен. Единственное, что он подтвердил: он знает о ситуации, но комментировать ее не хочет.

На вопрос, входят ли квартирные визиты со стопками сообщений о включении людей в базу незанятых в экономике в трудовые обязанности учителей, он отвечать не захотел. Добавил только, что не много учителей разносят письма.

В управлении образования Гомельского горисполкома belsat.eu заверили, что разносить письма учителям никто не приказывал.

«У нас нет таких функций, это не наша работа. Все сообщения должны направлять почтой. И никто сверху таких приказов не давал», — говорит руководитель управления Людмила Крилистенко.

Белсат пытался связаться с Министерством образования и Управлением образования Гомельского облисполкома. Однако никто из чиновников пока не был доступен.

7 января мы писали о многодетной матери из Гомеля Юлии Ганисевской. Сообщение о включении ее в базу незанятых в экономике принесли учительницы детей. Действие декрета на Юлию не распространяется, так как у гомельчанки четверо детей, а младшей дочери еще не исполнилось семи лет.




Белсат
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Дмитрий Востриков (1), Юлия Ганисевская (3)

Места: Гомель (24476)

Метки: Общество (32871), Экономика (14083)

Читайте также

«Письма счастья» в Гомеле прямо по квартирам разносят учителя — фотофакт

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров