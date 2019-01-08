В Гомеле сгорела квартира в многоэтажке, двоих удалось спасти, еще двоих пришлось эвакуировать — фото

Пожар случился около семи вечера 6 января на улице Чапаева.

Хозяина-пенсионера квартиры на втором этаже многоэтажки спасатели обнаружили на балконе, его сын без сознания лежал в горящей комнате. Погорельцев передали медикам. Скорее всего они оба были пьяны.





Мужчину и женщину, проживающих этажом выше, эвакуировали. Они не пострадали. Вероятно, пожар вспыхнул из-за банальной неосторожности при курении, сообщает Гомельское ОУ МЧС.