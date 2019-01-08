Концерт в поддержку гомельской детской деревни организовали в Польше

Инициатором выступил бывший гомельский настоятель кс. Славомир Ласковски.

В католическом приходе Божьей Матери Королевы Польши в польском Люблине выступил с благотворительным концертом польский государственный народный ансамбль песни и танца «Mazowsze» (Мазовше). Благотворительный концерт был организован для поддержки «Детской деревни» в Гомеле (дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Новобелице), а также для дальнейшего развития проекта по второй очереди строительства интегративного образовательно-терапевтического центра.





Инициатором мероприятия был предыдущий настоятель католического прихода в Гомеле ксендз Славомир Ласковски. Именно его идеей было строительство «Детской деревни», он же организовывал сбор пожертвований и всю работу по возведению интерната.





На концерте ансамбль исполнил рождественские и колядные песни. Художественная обстановка и торжественна атмосфера была создана самим государственным ансамблем, участники которого отказались от гонораров ради поддержки детей-инвалидов и молодых инвалидов «Детской деревни» в Гомеле. Организацию концерта поддержал и оказал финансовую помощь маршал Люблинского воеводства Ярослав Ставярский. На концерте присутствовали глава Люблинского воеводства и архиепископ Станислав Будзик.





Из Гомеля на концерте в Люблине были две монахини ордена Бенедиктинок Самаритянок Креста Христова, которые с момента открытия служат детям-инвалидам и молодым инвалидам в «Детской деревне», — сестра Камила и сестра Симона.

— Такая поддержка является неоценимым вкладом для наших детей-инвалидов, молодых и взрослых инвалидов в «Детской деревне», так как финансовые потребности на содержание очень большие, — прокомментировали в Благотворительной католической Миссии «Каритас-Милосердие». — Искренне благодарим всех организаторов благотворительного концерта. Желаем каждому, кто участвовал в этом прекрасном деле милосердия, благословения Божьего, неувядающей рождественской радости. Пусть Господь воздаст каждому стократно!



