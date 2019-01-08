«Я не хотел быть собачкой на привязи, забыть друзей и жить по принципу дом-работа-дом!» Гомельчане откровенно рассказывают, почему отменили свадьбу

И жили они долго и счастливо... Когда разошлись! Красивое белое платье, слезы радости, букет невесты и пожелания родителей и друзей долгих семейных лет жизни. Кажется, что вот он — человек, с которым хочется соединить судьбу, нарожать кучу детишек и построить большой дом. Но по статистике, почти половина браков в Беларуси распадается.

А что, если вовремя принять правильное решение и не доводить дело до алтаря? Конечно, расставание практически перед входом в ЗАГС особенно болезненное, но иногда это единственное правильное решение.

«Сильные новости» поговорили с гомельчанами, которые испытали на себе отмену свадебного торжества и разрыв отношений. Читайте три откровенные истории, когда невесту бросали за три месяца до свадьбы, ставили жесткие ультиматумы жениху и постоянно обвиняли в изменах.





Марина: «За три месяца до свадьбы он сказал, что не хочет со мной жить. Оказалось, он нашел другую»

Встречались мы шесть лет, несколько лет прожили вместе, отношения были более чем серьёзные. Вместе хотели детей, планировали свадьбу, нам тогда было чуть больше двадцати лет. У родителей мы жить не хотели, поэтому снимали квартиру и самостоятельно содержали машину, без которой было никак. Старались брать с миру по нитке, если возникал какой-то вопрос, решали его вместе. Разделяла нас только работа, в последние полгода мы стали намного реже видеться.

Мы любили друга друга, но потом, на мой взгляд, это все переросло в привычку. Предложения выйти замуж как такового не было, мы решили вместе, что нам нужно расписаться, кольца делали сами из лома! И это было очень забавно. И настоящее заявление в загс тоже подали. Свадьба постоянно переносилась, родители верили в нас, но со временем стали понимать, что уже ничего не будет. Жили мы себе тихо и спокойно, начали обустраивать квартиру, покупали мебель, бытовую технику, нас все устраивало.

Расставание было для меня совершенно неожиданным! Я вернулась домой с работы, и он заявляет, что не хочет со мной жить, без объяснений причин и извинений. А свадьба через три месяца! На следующий день я уехала жить обратно к маме. О том, что он живет с другой я узнала через пару дней. Встретил он ее у себя на работе, знакомы они были мало, за лето они вместе побывали на море. Первые пару месяцев я просто ушла в себя, было конечно тяжело, да и вообще не понятно, что было не так. Почему он выбрал другую?

Разошлись мы в апреле 2018. Связь так и не поддерживали. Судя по фото, у них сейчас все хорошо. Я жалею только о потерянном времени, я могла бы большего достигнуть.





Владимир: «Она хотела, чтобы я был с ней как собачка на привязи, забыл друзей и жил по принципу дом-работа-дом»

Пять лет назад за месяц до росписи я отменил свадьбу со своей девушкой, с которой на тот момент мы были вместе два года. Тогда мне было 24 года, а ей 23. Я очень ее любил, долгое время у нас были хорошие отношения. Когда делал предложение, она очень радовалась и была счастлива. Мы вместе поехали в Россию на заработки, хотели накопить денег на свадьбу. Так вышло, что я вернулся в Гомель немного раньше, чем она, поскольку в тот момент я учился на заочке и необходимо было решить некоторые вопросы по свадьбе на месте.

И тут начались ссоры и скандалы! Она думала, что я все время гуляю непонятно с кем и изменяю ей, но это было не так! Я проводил свободное время со своим лучшим другом и не давал поводов для ревности. Но никакие разговоры и обещания не действовали, она все равно постоянно ставила ультиматумы «либо я, либо твои друзья». Что за детский сад? Почему я должен выбирать?

За последние полгода она очень сильно поменялась, изменились ее взгляды на жизнь и цели, она считала, что я должен быть с ней как собачка на привязи, забыть друзей и жить по принципу «дом-работа-дом». Меня такое положение вещей не устраивало. Сперва я хотел перенести свадьбу, хотя все было уже готово, даже родственники приглашены.

В итоге я сказал, либо мы нормально живем, без постоянных скандалов и ультиматумов, либо ничего не будет. Она очень быстро отошла от разрыва, у нее практически сразу после расставания появился другой молодой человек, оказывается, она уже с ним общалась тогда, когда мы с ней были вместе. Меньше чем через год она вышла замуж и родила ребенка. Не знаю, любила ли она меня, на эмоциях она говорила, что я был всего лишь игрушкой. Все друзья и родители очень удивились, что так произошло, мы были хорошей парой.

Я всегда старался сделать ее жизнь комфортной, в душе я романтик, но мне нужно чувствовать, что я нужен человеку. Правда, первое время я думал, что поступил неправильно, нужно было быть не таким суровым и категоричным. Но спустя время я понял, что не хочу жить по принципу «так нужно, так принято», жениться по необходимости и через год подавать на развод. Если б не разорвал отношения, сейчас бы не жил, а мучился! Не жалею, что так произошло. Сейчас я не женат и у меня нет отношений, хотя я уже к ним готов. Я живу, работаю и отдыхаю в свое удовольствие!





Оксана: «Он меня постоянно ревновал и изводил своими лжеобвинениями!»

Мы встречались достаточно давно, с моих 14 лет. Я закончила школу и поступила в учебное учреждение в другом городе. Поначалу это было испытанием чувств, казалось, что и скучали друг по другу сильно, и встречи ждали. Всё лето прожили вместе, потом следующий год учебы пошел. Но ревность его не покидала! Он меня просто изводил своими лжеобвинениями!

В итоге я предложила сделать паузу в отношениях, не могла выдержать больше постоянные ссоры и выяснение отношений. Через неделю он приехал с кольцом и сделал предложение. Родители его были рады, а мои предложили подумать, зная о том, как он меня мучал.

Пару месяцев он откладывал деньги на свадьбу, которая должна была состояться через полгода. Однако так дело до нее и не дошло, ибо ревность его не прекратилась. Было принято решение расстаться, хотя это было очень тяжело пережить. Мы к друг другу за это время очень привыкли, да и любили друг друга.

Я не жалею ни о чём, это был для меня очень хороший опыт. Он был для меня очень хорошим другом, сейчас у него всё хорошо: живёт за границей, работает в престижном журнале. Я рада за него! Через два года после отмены свадьбы я вышла замуж, очень счастлива в браке, родила маленькое чудо. Тогда было очень тяжело и больно вес это пережить, но я думаю, что так и должно было быть. Сейчас мои жизнь рядом с человеком, которого я очень люблю!