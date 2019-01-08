В Гомеле троллейбусы нового поколения начали ездить через Шведскую горку. Пока только на три месяца

С сегодняшнего дня в Гомеле появился новый троллейбусный маршрут № 24 «Микрорайон Кленковский — Солнечная». Особенно эта новость радует жителей Шведской горки, которые дождались от «Гомельоблпассажиртранса» положительного ответа на свое обращение.

Как сообщалось ранее, троллейбус будет следовать по улицам Чечерской, Каменщикова, Мазурова, Хатаевича, Советской, Трудовой, Интернациональной, Барыкина, проезду Куйбышевскому, улицам Хмельницкого, проспекту Октября, улицам Карбышева, Пенязькова, Гельман, Лизюковых, Студенческой и по Речицкому проспекту до конечного пункта «Солнечная».

Утром жители Шведской горки смогут выехать в направлении города в 6.49, последний рейс, доставляющий пассажиров из центра, прибудет в 18.16, сообщает «Гомельская правда». Однако не исключено, что режим работы еще будет корректироваться. По предварительным данным, в день троллейбусы будут совершать 24 рейса в день.

По информации городского журнала «Белка», в будние дни на маршруте будут работать три троллейбуса с увеличенным запасом автономного хода. Они способны преодолевать без контактной сети расстояние порядка 15 км, тогда как обычные троллейбусы могут проехать на автономном ходу не более 200 метров.

Данный маршрут работает в тестовой режиме. Эксперимент продлится три месяца, после чего будет принято окончательное решение.