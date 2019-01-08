Большое интервью с руководителем стрит-арт сообщества «SIGNAL» об уличном искусстве в Беларуси, бюрократах и том, как разнообразить нашу серую жизнь настоящим творчеством — видео

В рамках «Городских собраний ГДФ» поговорили с руководителем стрит-арт сообщества «SIGNAL» Олегом Ларичевым о развитии современного уличного искусства в Гомеле и других городах Беларуси, что мешает его развитию и как добиться того, чтобы твой проект утвердили в горисполкоме.