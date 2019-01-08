Зеленый для всех? На Привокзальной площади на переходе сбили 9-летнего школьника

  • 08 января 2019, 11:14
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Вечером в минувшую пятницу, 4 января, на Привокзальной площади под колеса Opel попал 9-летний школьник.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Но, как выяснилось, виноватых найти будет непросто — зеленый свет горел для каждого из участников ДТП.

В результате происшествия ребенок получил травмы и госпитализирован в больницу.





gomel.today
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Места: Гомель (24466)

Метки: Авто (6215), Происшествия (13670)

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