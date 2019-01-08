Зеленый для всех? На Привокзальной площади на переходе сбили 9-летнего школьника

Вечером в минувшую пятницу, 4 января, на Привокзальной площади под колеса Opel попал 9-летний школьник.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Но, как выяснилось, виноватых найти будет непросто — зеленый свет горел для каждого из участников ДТП.

В результате происшествия ребенок получил травмы и госпитализирован в больницу.



