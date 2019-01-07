В микрорайоне «Хутор» за несколько минут сгорел гараж на частном подворье. Столб черного дыма был виден на большом расстоянии — фото, видео

Как сообщил «Сильным новостям» читатель, пожар случился сегодня около 11 утра.

Сообщество «ЧП Гомель» со ссылкой на очевидцев пишет, что пожар начался со взрыва и спасатели долго не могли справиться с огнем.

На записях видно, что постройка горит открытым пламенем. Столб густого черного дыма поднимается высоко в небо.



