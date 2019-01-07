В Гомеле открывается филиал Образовательного центра Парка высоких технологий

Образовательный центр Парка высоких технологий расширяет свою географию присутствия. Вслед за открытием филиала в Гродно, в самое ближайшее время ожидается открытие представительства образовательного центра и в Гомеле.

В Гомеле филиал Образовательного центра ПВТ разместится в бизнес-центре «Славия» на Речицком проспекте, где сейчас полным ходом идут подготовительные работы. Здесь же уже несколько лет размещается гомельское представительство EPAM Systems, одного из соучредителей Образовательного центра ПВТ.

В преддверии открытия гомельского филиала мы посетили Образовательный центр Парка высоких технологий в Минске и познакомились с процессом подготовки IT- специалистов.

В настоящее время Образовательный центр ПВТ работает по двум направлениям. Под брендом IT-Academy развивается направление подготовки IT-специалистов. Параллельно образовательный центр занимается развитием IT-навыков у школьников. Для этих целей используется бренд Iteen Academy.

В IT-Academy в Минске готовят айтишников уже более пяти лет и главным своим преимуществом называют акцент на последующее трудоустройство. Для этого IT-Academy обзавелась сетью партнеров, среди которых не только компании-резиденты ПВТ, но и представители других сфер экономики: банковской сферы, мобильной связи, промышленности и других отраслей, где возрастет спрос на IT-специалистов.

По статистике образовательного центра почти половина выпускников устраиваются на работу сразу после окончания курсов. Для тех, кто хочет увеличить свои шансы на трудоустройство, здесь предлагают специальную обучающую программу, по результатам прохождения которой доля трудоустроенных составляет более 80%.

Возможно во многом благодаря этому, IT-Academy удается из года в год увеличивать набор студентов. В 2018 году их количество перешагнуло уже за 3000 человек.

Подготовка ведется по 17 направлениям. Самыми популярными сейчас являются три: тестировщик ПО, Java-программист и front-end разработчик.

В детской Iteen Academy стараются придерживаться той же стратегии. Для обучения здесь используются учебно-методические комплексы, разработанные совместно с резидентами Парка высоких технологий.

Благодаря современным методикам геймификации, обучение в Iteen Academy для детей вовсе не в тягость. Для формирования логического и алгоритмического мышления здесь, например, используется любимая многими детьми игра Minecraft. То, что это нравится детям мы смогли убедились лично.

В Образовательном центре ПВТ заверили, что в гомельском филиале качество подготовки по обоим направлениям будет не ниже чем в Минске.