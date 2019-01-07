В Гомеле появится метро? Белорусские метростроевцы поделились планами в отношении областных центров
- 07 января 2019, 12:20
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Люди в материале: Павел Царун (4)
Места: Гомель (24463)
Метки: Общество (32849)
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