В Гомеле появится метро? Белорусские метростроевцы поделились планами в отношении областных центров

Пока в Минске вовсю строят третью ветку, специалисты Минского метростроя планируют развернуться и в областных городах. Правда, в отличие от столицы, речь может идти о так называемом легком метро, или мини-метро.

Об этом в интервью «КП» рассказал начальник дирекции по строительству Минского метрополитена Павел Царун.

По его словам, такая идея ему пришла довольно давно, когда он увидел подобный вид транспорта в одном из европейских городов с населением около 500 тысяч (по размеру вполне сопоставим с Гомелем).

По словам Павла Царуна, такое мини-метро действует во многих городах, в том числе и в Берлине. Преимущественно оно наземное, но местами может проходить под землей. Для небольших городов это вообще хороший вариант: легкое метро полностью автоматизировано и может обеспечить перевозку от 6 до 30 тысяч человек в час.

Павел Царун также сообщил, что в настоящее время такой вариант прорабатывается для областных центров а местным властям готовятся соответствующие предложения.