«Кто пенсию платит? Лукашенко!» Гомельские блогеры сняли познавательный сюжет о том, как в Беларуси формируются пенсии и кто их платит

После эксперимента, в котором блогеры из проекта «Общество Гомель» подсчитывали, во сколько обходится автопаркам содержание автобусных маршрутов и действительно ли мы платим не полную стоимость за проезд, авторы заинтересовались пенсионной темой.

Увеличение доли пенсионеров в общей половозростной структуре населения Беларуси, а также ряд других экономических причин заставили белорусские власти пойти по пути увеличения пенсионного возраста. В этом наш опыт не уникален: аналогичное решение было принято недавно в России, во многих европейских странах эта планка давно выше той, что существовала еще недавно в нашей стране.

Однако, в то же самое время, в развитых странах сама по себе пенсионная система устроена совершенно по иному и основная разница в том, насколько высока степень прозрачности начисления пенсий и возможности граждан влиять на ее размер. Если говорить упрощенно: государство начисляет белорусам пенсии, внушая им, что это — едва ли не благо.

Однако так ли это? Подробности в видеосюжете.