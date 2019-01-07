Водитель рейсового автобуса Гомель-Крупец, завершившего маршрут без стекла: «Оно лопнуло от старости» — фото

Вчера «Сильные новости» по информации «ЧП Гомель» писали о необычном ДТП: в минусовую температуру пассажиры автобуса Гомель-Крупец оказались в транспорте без одного из стекол.

По предварительной информации, автобус попал в ДТП. Но позже сообщество «ЧП Гомель» сообщило со ссылкой на водителя, что стекло просто лопнуло от старости.

Напомним, транспорт все равно завершил маршрут и с пассажиров не взяли платы.



