Водитель рейсового автобуса Гомель-Крупец, завершившего маршрут без стекла: «Оно лопнуло от старости» — фото

  • 07 января 2019, 10:27
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Вчера «Сильные новости» по информации «ЧП Гомель» писали о необычном ДТП: в минусовую температуру пассажиры автобуса Гомель-Крупец оказались в транспорте без одного из стекол.

По предварительной информации, автобус попал в ДТП. Но позже сообщество «ЧП Гомель» сообщило со ссылкой на водителя, что стекло просто лопнуло от старости.

Напомним, транспорт все равно завершил маршрут и с пассажиров не взяли платы.





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Места: Гомель (24463)

Метки: Авто (6212), Происшествия (13663)

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