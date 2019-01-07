Небольшой снег и уверенный минус. Погода в Гомеле в ближайшую неделю

  • 07 января 2019, 10:07
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После Рождества гомельчанам не стоит ждать потепления.

В ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют небольшой снег и −10°C днем, до −15°C ночью.




gomel.today
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Места: Гомель (24463)

Метки: Погода (1953), Главное (6675)

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