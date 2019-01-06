«Письма счастья» в Гомеле прямо по квартирам разносят учителя — фотофакт

С началом действия обновленной версии «тунеядского» декрета многие жители Беларуси уже получили «письма счастья» — уведомление о том, что они включены в базу «не занятых в экономике».

Однако в Новобелицком районе Гомеля к вопросу оповещения граждан о выпавшей на их долю участи подошли в лучших традициях государства, обладающего излишним административным ресурсом.

Как сообщила «Сильным новостям» местная жительница Юлия Ганисевская, «письмо счастья» ей, под роспись, принесли прямо на квартиру. И сделали это учителя школы-сада № 73.

«На почтовых отправлениях исполком решил сэкономить? Пусть учителя "от нечего делать" разносят по квартирам. И им там все равно, что кто-то из этих "не занятых в экономике" может оказаться маргиналом и избить тех, кто приносит им эти послания», — поделилась эмоциями Юлия.

Сама она, к слову, получила уведомление несмотря на то, что действие декрета на нее не распространяется и к «тунеядцам» себя не относит. Дело в том, что Юлия Ганисевская — многодетная мать, воспитывающая четверых детей, младшему из которых еще не исполнилось семи лет.

«Я каждый год обновляю документы в школу, приношу копию удостоверения. Но мне сказали, что я все равно должна еще раз принести все документы им в исполком, чтобы доказать свою непричастность к «тунеядцам», — рассказывает женщина.

К слову, Юлия Ганисевская уже была героем материалов на «Сильных новостях». Это та самая женщина, с чьими детьми, братьями-близнецами, судилась родная бабушка, доказывая, что шестилетние мальчики должны ей немалые деньги из доли в наследстве погибшего отца. К счастью, благодаря огромному общественному резонансу, который вызвал тогда этот случай поле публикаций в «Сильных новостях», госслужбы подошли к разбору дела ответственно и сделать из первоклашек злостных должников-неплательщиков не получилось.