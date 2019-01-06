Бывшему политзаключенному из Гомеля Юрию Рубцову на 3 года продлили политическое убежище в Германии

Немецкий суд разрешил бывшему белорусскому политзаключенному Юрию Рубцову остаться в Германии еще на три года, пишет сайт Palitviazni.info. В 2017 году Рубцову отказали в статусе беженца.

«Адвокат сообщил, что в отношении меня было принято положительное решение», — рассказал Рубцов.

В 2015 году после освобождения из тюрьмы, Рубцов вместе с женой уехал в Нюрнберг, где попросил политическое убежище. Активист отбывал срок в 2 года лишения свободы за уклонение от работы, которые получил за то, что на «химии» отказался работать за мизерную зарплату. На «химию» Юрий Рубцов попал по суду за то, что оскорбил судью, который судил его наполовину раздетого — милиционеры сорвали с Рубцова майку с надписью «Лукашенко уходи».