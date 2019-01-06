На Гомельщине руководство одного из предприятий срезало премии работникам, не захотевшим вместо зарплаты брать сертификаты на продукты

Руководство одного из районных жилищно-коммунальных предприятий Гомельщины в приказном порядке снизило премиальные выплаты тем работникам, которые отказались отоваривать выданные им вместо части зарплаты сертификаты на продукты.

Половины премиальных лишились водитель, сортировщик, рабочий по благоустройству населенных пунктов, подсобный рабочий и четверо машинистов котельной.

Работники обратились с жалобой в Гомельскую областную организацию профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, сообщает 1prof.by.

Как установил главный правовой инспектор Вадим Жаворонок, у нанимателя возникли финансовые трудности в связи с тем, что ряд предприятий и организаций района задолжали за полученные ими услуги. Чтобы ускорить процесс взаиморасчетов и снизить сумму долга, руководитель решил своим работникам выдать сертификаты на 50 рублей для приобретения ими продуктов питания в определенных магазинах.

Однако, отметил Жаворонок, смешанная оплата труда возможно только с согласия работника. Поэтому действия нанимателя, наказавшего работников снижением премии, незаконны.

После вмешательства профсоюза приказ о снижении премиальных выплат был отменен, а всем пострадавшим работникам выплачены удержанные средства.