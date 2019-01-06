На Гомельщине руководство одного из предприятий срезало премии работникам, не захотевшим вместо зарплаты брать сертификаты на продукты
- 06 января 2019, 13:54
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Люди в материале: Вадим Жаворонок (4)
Места: Гомель (24457)
Метки: Общество (32836)
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