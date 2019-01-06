Фотофакт: рейсовый автобус Гомель-Крупец попал в ДТП и завершил маршрут без стекла, с пассажиров не взяли оплату

  • 06 января 2019, 12:26
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По имеющейся информации, неустановленный автомобиль задел автобус, после чего скрылся.

Об этом сообщил 5-го января паблик «ЧП. Гомель».


По информации сообщества, в результате столкновения в автобусе разбилось стекло. Несмотря на это, маршрут был завершен и все пассажиры доехали до Гомеля. К слову, как сообщается, по причине ЧП с них не взяли оплату за проезд.




gomel.today
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Места: Гомель (24457)

Метки: Авто (6210), Происшествия (13659)

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