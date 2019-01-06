В ожидании волшебства и чуда — как в гомельском храме готовятся к Рождеству

Рождество Христово — время чудес и радости: в мир в человеческом обличии приходит Господь. В эти минуты православные верующие готовятся к одному из главнейших и светлых праздников христиан. За процессом наблюдали и корреспонденты БелТА, отправившись в Спасо-Преображенский храм Гомеля.





Древесный аромат наполнят зимний церковный двор. Умиротворенную тишину нарушают изредка негромкие голоса и монотонный стук молотков. На площадке устанавливают конструкцию сцены, у прихода завершают подготовку Рождественского вертепа.





«В этом году он будет с настоящими овечками, которых и детвора, и взрослые смогут погладить, покормить», — встречает нас настоятель храма, протоиерей Олег Кострома.

В помещении Воскресной школы в порядок уже приведены костюмы сказочных персонажей и героев. 7 января в них облачатся и воспитанники школы, и участники молодежной группы храма «Фаворовцы», которые представят мюзикл «12 месяцев».

«Рождество Христово — праздник радости, который непременно дарит ожидание чуда, ожидание рождения Христа. Каждый год мы стараемся привнести что-то новое, интересное, — делится священник. — Ведь в этом мире суета нас всех одолевает. И когда человек приходит в храм помолиться да еще окунается в настоящую добрую сказку, то эти минуты и есть прекрасная возможность отдохнуть душой».

Погрузиться в рождественскую сказку в храме пригласили 250 ребят из многодетных и малообеспеченных семей, учеников воскресной школы, а также всех желающих. Помимо постановки, гостей ждут поздравление от архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана, общение с Дедом Морозом, сладкие подарки и много других сюрпризов.





Протоиерей Олег Кострома рассказывает, что подобные музыкальные постановки находят массу положительных отзывов у гомельчан и гостей города. К примеру, православный интерактивный мюзикл «Не забыть о Рождестве» авторства Татьяны Комягиной за год посмотрели более 4 тыс. человек. «На премьере зал на 600 мест был заполнен, еще 400 человек хотели попасть. Такой интерес со стороны публики был для меня приятным открытием, — признается собеседник. — При этом многие ребята через мюзикл открыли дверь в храм».

Руководитель молодежной группы Вера Ерина, отрываясь на мгновение от подготовительного процесса, отмечает, что рождественскими постановками при храме радуют с 2008 года. Также к каждому празднику здесь готовят концерты, поздравления. «Молодежь всегда открыта для экспериментов и способна реализовать самые, казалось бы, невероятные идеи», — утверждает девушка. Ее мнение разделяет и другой участник группы Евгений Зайцев. По его убеждению, молодежь в храмы привлекает их открытость, дружелюбная атмосфера и общение на равных.





Буквально кипит работа и в Воскресной школе при храме, которую посещают 120 человек. Несмотря на название, занятия в ней проводятся не только по воскресеньям. Например, на каникулах ребята приходят сюда практически каждый день. Учебный процесс дополняется различными мероприятиями. Например, благотворительными ярмарками, во время которых дети за пожертвования отдают созданные своими руками поделки, открытки, а вырученные деньги направляют на покупку необходимых вещей для тех, кто нуждается в помощи. Так, буквально на днях в детский хоспис отправится очередная партия приобретенных средств гигиены, моющих средств и т.д.





«Подобная работа дает ребятам осознание того, что их труд приносит кому-то пользу. Они вырастут людьми, способными сопереживать другим, приходить на помощь. Это очень важно для общества», — подчеркивает протоиерей Олег Кострома.

А еще ребята в эти дни разучивают рождественские стихи и песни, делают украшения и игрушки, плетут, вяжут, лепят.





13-летний Миша Грузинов занимается в школе при храме семь лет, примеру брата последовали также младшие Соня и Сергей. «Здесь очень интересно. Знания, которые мы обретаем, полезны в повседневной жизни. Наши наставники учат добру и милосердию», — перечисляет Миша. «И прощать друг друга. Мне это очень помогает в общении с ровесниками», — добавляет 9-летний Дима Рыморенко.

Общаться с настоятелем и дети, и молодежь, и прихожане могут также через интернет, социальные сети. Будучи руководителем информационного отдела Гомельской епархии, протоиерей Олег Кострома ведет сайт и официальные аккаунты епархии. Он довольно активный пользователь и на своих личных страничках. «У меня много друзей, знакомых, которые через соцсети задают различные вопросы. К тому же, это отличная площадка, чтобы поделиться мнением, рассказать о грядущем мероприятии», — поясняет собеседник. Однако для духовных бесед, разговоров на сокровенные темы, убежден он, лучше прийти в храм.

К слову, именно из соцсетей настоятель гомельского храма несколько дней назад узнал, что по решению жюри ему наряду со священнослужителем из Нижегородской епархии присвоено звание «Батюшка года-2018»: «Это было настолько неожиданно, но и очень волнительно. Столь высокая награда — стимул идти вперед. Я благодарен во многом владыке Стефану, энтузиазм которого, энергия, наставления вдохновляют на добрые дела, на создание мероприятий, что находят отклики в сердцах людей».

Участие священников в конкурсах протоиерей Олег Кострома в принципе считает лишним. С другой же стороны, различные состязания позволяют увидеть формы работы других приходов, заряжают на создание чего-то нового, интересного. «Я знал про существование конкурса. Но участвовать в нем не планировал. Материал обо мне, как выяснилось потом, отправили прихожане», — признался собеседник. В письме прихожанки Маргариты читаем: «Часто слышу о том, что люди очерствели, стали равнодушны к бедам других людей, что каждый в наше время стремится жить только для себя. И так радостно знать, что, несмотря ни на что, многие готовы подставить плечо помощи ближнему, поделиться своим теплом, сделать этот мир прекраснее».





Экспертной комиссии гомельчанка рассказала о многих проектах, инициатором которых выступил протоиерей и Спасо-Преображенский храм. Один из них — православный велопробег.

«Сесть на велосипед мне предложила молодежь храма. Начинали буквально с двух километров. Потом расстояния становились больше, увеличивалось и количество участников. В позапрошлом году нам удалось преодолеть сотни километров в велоэкскурсии в Литву, где в день памяти трех святых мучеников Виленских молились за литургией в кафедральном соборе в Вильнюсе, — рассказал священнослужитель. — Есть планы на этот год — в велодвижение будут вовлекать людей с ограниченными возможностями».

Развивать и совершенствовать в наступившем году будут и телестудию «Фавор» гомельской епархии, которая работает с 2012 года под руководством протоиерея Олега Костромы. Новостные сюжеты, репортажи, беседы со священнослужителями — проект получает положительные отзывы от зрителей.

В предпраздничной суете дел у настоятеля невпроворот. Наш диалог то и дело прерывают телефонные звонки. На особом контроле в круговороте событий — и идущее строительство большого храма.





«Как на все хватает сил?», — интересуемся. «Все от Господа», — отвечает священник, который является настоятелем этого храма уже более 15 лет.

В беседе он признается, что решение посвятить свою жизнь служению Богу принял еще в детстве. Тогда семья жила в Речице. Родители — люди верующие, но в церкви бывали нечасто. А вот бабушка, наоборот, посещала все службы. Она и брала маленького мальчика с собой в храм — в те времена Успенский, а ныне Покровский. «Я вырос в церкви. Очень нравилось церковное песнопение. Сидя возле алтаря, всегда мечтал посмотреть, что за стеной иконостаса», — вспоминает протоиерей. И эта мечта сбылась, когда Олегу было чуть больше восьми лет.

Как сейчас он помнит тот день, когда вместе с бабушкой отправился на Пасхальное богослужение — одно из самых торжественных, но в то же время и наиболее долгих. В какой-то момент школьник задремал. «Когда открыл глаза, увидел перед собою настоятеля храма. Протоиерей Петр Латушко назвал меня по имени и пригласил пройти посидеть в алтаре», — рассказал собеседник и подчеркнул, что именно под чутким руководством настоятеля храма и произошло его духовное становление.

Мальчик настолько полюбил службу, что, невзирая ни на болезни, ни на какие-то мирские дела, спешил в храм. Уже с девяти лет ребенку доверили ряд церковных дел: подготовку к богослужению, в том числе и облачения священника, чистку кадила, уборку помещений и территории, постепенно начал читать молитвы на службах.

«Необходимо понимать, что в те времена церковь для юных ребят была чем-то недоступным. Тогда не поддерживалось хождение в храм. Осуждения и насмешки доводилось слышать со стороны одноклассников, взрослых», — поясняет протоиерей Олег Кострома. Однако решение отрока было непоколебимым: «Господь дал силу, несмотря ни на что, пройти этот путь и найти, обрести себя». Жизненный выбор сына принял и его отец, невзирая на расспросы и увещевания знакомых, соседей, родственников.





Сегодня для священника один из особых вечеров — 6 января православные отмечают Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник. Это последний день Рождественского поста.





В 23.30 начнется Рождественское праздничное богослужение. В церкви соберутся сотни прихожан, чтобы затем возрадоваться доброй вести о рождении Христа.