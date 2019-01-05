Провокация: гомельчанин признался, что создал фейк о новогоднем задержании в Куропатах

Гомельчанин Евгений Котляров, известный в соцсетях как «Евгений Какойта», заявил, что выдумал историю с задержанием в новогоднюю ночь активиста Никиты Концевого, точно так же, как выдумал и самого активиста.

Евгений Котляров признался, что создал фальшивую страницу Концевого в Фейсбуке, с которой и сообщил о его задержании возле Куропат. Как сообщает «Гомельская весна», ранее этот деятель провоцировал защитников Куропат на конфликты и пытался собирать компромат на гомельских журналистов и оппозиционных активистов.

Как рассказал Свободе один из защитников Куропат Анатолий Наумович, с той страницы около недели назад «Концевой» начал проситься в друзья к другим защитников Куропат, но страница показалась им подозрительной — активисты решили не добавлять друга.

О задержании «активиста Концевого» сообщило информационное агентство БелаПАН. Котляров утверждает, что с издания связались с ним и получили комментарий, но возмущается тем, что издание не проверило задержание в милиции.

На фейк отреагировала газета администрации президента «СБ. Беларусь сегодня»: автор Андрей Муковозчик заявляет, что журналисты" даже не задумались «проверить факт задержания (а он якобы лично проверил историю об этом конкретное задержание, хотя ранее портал писала о задержании защитников Куропат), из чего делает вывод, что белорусский читатель не верит журналистам независимых СМИ, которые занимаются «гонорарным сочинительством».

На самом деле, в тот же день, когда появилась новость про «активиста Концевого», в Куропатах действительно задержали двух активисток. Это были Наталья Ладутько, Валентина Дедок. В поисках информации о задержании 1 января несуществующего Никиты Концевого корреспондент Свободы обращался в Боровлянское отделение милиции, РУВД Минского района и в изолятор временного содержания на улице Скорины, куда помещают правонарушителей из Минского района. Там не подтвердили, что человек с таким именем был задержан. Правда, белорусские милиционеры нередко заявляют журналистам, что какого-то задержанного у них нет, хотя на самом деле находится в отделении.