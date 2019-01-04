Новый год или Рождество? Как гомельчане встречают праздники — видеоопрос «СН»

  • 04 января 2019, 21:35
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Для одних праздники — это, прежде всего, работа, для друших — вечер в кругу семьи. Рассказываем, как гомельчане встречали Новый год, во сколько обошёлся праздничный стол и как планируют провести Рождественские каникулы.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Гомель (24449)

Метки: Общество (32821), Главное (6672), Видео (1055)

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