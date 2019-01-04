В гомельском аэропорте погибли 87 коз, которых везли в Казахстан

  • 04 января 2019, 19:19
  • 1919
  • 0


При дозаправке грузового самолёта в гомельском аэропорте погибли 87 коз. Животных перевозили в Казахстан из Европы, сообщает Радио «Свобода».

В самолёте было 300 коз. Их перевозкой занималась белорусская авиакомпания «Рубистар». По данным журналистов, животных перевозили в деревянных клетках в два этажа. Когда самолёт садился для дозаправки, деревянные конструкции обрушились. Козы, которые были на втором этаже, помяли тех, которые были ниже.

Погибших 87 коз сожгли — этого требуют ветеринарные нормы. Живых, в том числе и покалеченных, увезли в Казахстан автомобильным транспортом.

Помощник гендиректора компании «Белаэронавигация» Олег Казючиц подтвердил, что инцидент с козами действительно был, но точное количество погибших животных назвать не смог.

Директор аэропорта «Гомель» Павел Новосёлов подчеркнул, что гомельский аэропорт к инциденту отношения не имеет.




Еврорадио
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Олег Казючиц (1)

Места: Гомель (24449)

Метки: Происшествия (13650)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров



Canvas is not supported.