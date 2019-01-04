В России и Беларуси школы называют в честь бразильского стриптизера. Гомель присоединился к флешмобу — фото

  • 04 января 2019, 18:52
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«Присваивать» школам, ВУЗам, учреждениям и даже храмам имя Рикардо Милоса начали в России в конце года.

Объекты, посвященные колоритному бразильцу, стали появляться на картах Google. Несколько минских школ также «назвали» в честь стриптизера. Гомель в стороне не остался.

Минск

Гомель

Жлобин


Как пишет «Наша Нива», сам Рикардо Милос стал мемом на Западе еще несколько лет назад. Харизматичный чернокожий стриптизер танцует в красной бандане и плавках с американским флагом.




gomel.today
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