В Рождественскую ночь некоторые маршруты городского транспорта в Гомеле будут работать до 3.30

482 Новый год или Рождество? Как гомельчане встречают праздники — видеоопрос «СН» Для одних праздники — это, прежде всего, работа, для друших — вечер в кругу семьи. Рассказываем, как гомельчане встречали Новый год, во сколько обошёлся праздничный стол и как...

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794 В России и Беларуси школы называют в честь бразильского стриптизера. Гомель присоединился к флешмобу — фото «Присваивать» школам, ВУЗам, учреждениям и даже храмам имя Рикардо Милоса начали в России в конце года.

779 Лидер «Молодого фронта» назвал Лукашенко «гов…ком». Экспертиза сочла это не оскорблением, а мемом В июле 2018 года на Дениса Урбановича, который недавно возглавил «Молодой фронт», в милицию было подано заявление, в котором утверждалось, что он оскорбил главу государства....