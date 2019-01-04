В Рождественскую ночь некоторые маршруты городского транспорта в Гомеле будут работать до 3.30

  • 04 января 2019, 16:07
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Как сообщили на предприятии «Гомельоблпассажиртранс», в рождественскую ночь будет организовано движение по следующим маршрутам.

Автобусы:

  • № 12 «Ул. Маневича — м-н Хутор» — отправление от остановки «Ул. Маневича» в 1.30, отправление от остановки «Хутор» в 2.35;
  • № 17 «Медгородок — м-н Клёнковский» — отправления от остановки «Медгородок» в 23.18, 1.30, отправления от остановки «м-н Кленковский» в 0.20, 2.34;
  • № 18А «М-н Кленковский — м-н Южный» отправления от остановки «М-н Клёнковский» в 0.37, 2.45, отправление от остановки «М-н Южный» в 1.40;
  • № 20 «Старая Волотова — Медгородок» — отправление от остановки «Старая Волотова» в 1.30, отправление остановки «Медгородок» в 2.35.

Троллейбусы:

  • № 5 «Вокзал — Кристалл» — отправления от остановки «Вокзал» в 1.12, 2.19, отправления от остановки «Кристалл» в 0.41, 1.48;
  • № 20 «Гидропривод — Солнечная» — отправления от остановки «Гидропривод» в 0.30, 2.12, отправления от остановки «Солнечная» в 1.21, 3.03.
  • № 21 «Волотова — Завод самоходных комбайнов» — отправления от остановки «Волотова» 1.21, 2.49, отправления от остановки «Завод самоходных комбайнов» в 0.36, 2.04.




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