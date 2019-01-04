В Гомеле мужчина избил женщину и совершил сексуальное насилие прямо на Речицком проспекте. Следователи вычислили нападавшего и ищут других его жертв — фото

35-летний ранее судимый гомельчанин заключен под стражу, а в СК полагают, что у него могли быть еще жертвы и просят горожан присмотреться.

В августе 2018 года мужчина напал на женщину прямо на Речицком проспекте. Он успел ее избить и совершить сексуальные действия насильственного характера, после чего скрылся с места нападения.

Как сегодня сообщили в Следственном комитете, спустя несколько месяцев его удалось вычислить. Сейчас 35-летний ранее судимый гомельчанин заключен под стражу, с ним проводятся следственные действия.

А в правоохранительных органах полагают, что у преступника могли быть еще жертвы и просят отозваться тех, кто узнает его по фото.

Если вы обладаете информацией о противоправной деятельности данного мужчины, сообщите по телефону: (8044) 772-75-45.