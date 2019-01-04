ГАИ ищет очевидцев ДТП, в котором водитель задавил собаку
- 04 января 2019, 14:19
- 3172
- 0
Места: Гомель (24449)
Метки: Авто (6206), Происшествия (13650)
Фермер поднял краном сарай, под который уползла змея, но очень и очень зря... — видео
Туркменские студенты в гомельских магазинах предлагают расплатиться своей картой в обмен на наличные. Зачем?
Сельмаш уже не тот. В Гомеле арестовали мужчину, пытавшегося ограбить «Евроопт» на Ефремова — только почитайте, за что его взяли!
В Гомеле мужчина избил женщину и совершил сексуальное насилие прямо на Речицком проспекте. Следователи вычислили нападавшего и ищут других его жертв — фото
Кошмар под Буда-Кошелево: 40-летний мужчина закрыл свою семью в доме, облил бензином и поджег
Двенадцать дворов Гомеля превратятся в площадку для соседской вечеринки
Новости партнеров