ГАИ ищет очевидцев ДТП, в котором водитель задавил собаку

  • 04 января 2019, 14:19
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Иллюстративное фото

Наезд на пса произошел 30 декабря примерно в 14.15.

Как сообщили в УВД, водитель управлял не установленным автомобилем, из примет есть только предположительное описание кузова: универсал белого цвета. Машина может быть на транзитных номерах.

ДТП произошло в районе дома № 29 по улице 7-я Новоселковская города Гомеля. Водитель, сбивший собаку, скрылся.

Свидетелей происшествия либо граждан, обладающих какой-либо информацией, просят позволить по телефонам: 68-40-84, 68-35-07, 68-4444 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.




gomel.today
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