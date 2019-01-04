Сельмаш уже не тот. В Гомеле арестовали мужчину, пытавшегося ограбить «Евроопт» на Ефремова — только почитайте, за что его взяли!

Праздничное настроение каждый создает себе и близким так, как может. 29 декабря, практически накануне Нового года, ощущением сказки проникся и посетитель «Евроопта» по улице Ефремова в Гомеле. В микрорайоне Гомсельмаш.

Итак, в этот день вполне себе взрослый, 37-летний мужчина 1981 года рождения, совершил попытку ограбления магазина. Как стало известно «Сильным новостям», данный гражданин открыто, совершая насильственные действия (вполне себе грабеж) пытался отобрать у продавщицы... двадцать шоколадных батончиков! Вот уж, действительно, праздник к нам приходит.

Пикантности ситуации добавляет то, что мужчина не только уже давно преодолел детский возраст, но и, насколько известно, ранее уже был судим и сидел. То есть, дело «на двадцать батончиков» — это рецидив.

Насколько известно, нигде не было зафиксировано, что грабитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

И, да: довести свой преступный умысел до конца он не смог «по независящим от него обстоятельствам». Повязали, стало быть...