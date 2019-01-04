Погода в Гомеле на выходные и Рождество: мороз до −21°С и метели

Похоже, что нам предстоит ощутить на Рождество все прелести настоящей зимы.

В субботу в Гомеле ожидается снег и метель. Температура воздуха опустится до −5° — −7°С, а ночью может похолодать до −9°С.

В воскресенье сохранится сплошная облачность и продолжатся снегопады. Морозы усилятся до −6° — −8°С, а ночью температура воздуха может упасть до −11°С.

На Рождество, как сообщает pogoda.by, ударит серьезный мороз до −21°С. Правда, снегопады прекратятся, а облачность уменьшится.