Поставлена точка в гражданском деле о возмещении ущерба заводу «Радамир» в размере $130 тысяч

Суд Центрального района вынес решение по гражданскому делу о возмещении ущерба в размере 263 тысяч рублей «Гомельскому ликеро-водочному заводу «Радамир».

Напомним, в конце 2017 года после проведения инвентаризации на складах хранения продукции завода обнаружилась недостача в 47 тысяч бутылок водки. На уже бывших сотрудников завода завели уголовное дело. Завод оценил ущерб в размере 263 тысяч рублей. На данный момент следствие не смогло точно установить, каким образом водка исчезла со складов предприятия, дело было приостановлено.

29 ноября ОАО «Радамир» подал гражданский иск о возмещении материального вреда. На повторном предварительном заседании представитель истца уточнил сроки образования недостачи — с 11 мая по 21 ноября 2017 года. Но ответчицы, бывшие сотрудницы предприятия, настаивают, что им было известно о недостаче уже в 2013 году. Также они ходатайствовали, чтобы к судебным разбирательствам были привлечены все сотрудники, подписавшие договор о материальной ответственности.

Ответчиками по гражданскому делу определены все участники договора материальной ответственности в долевом порядке. Соответственно сумма ущерба, а это 263 502 рубля, должны быть распределены с учетом фактически отработанного времени. Представитель истца оглашал суммы подлежащие взысканию на предварительном заседании — от 41487 рублей и до 51360 рублей.

Ущерб, причиненный работниками предприятия, по мнению руководства завода, образовался из-за недостачи 47 334 бутылок водки. На складах готовой продукции водка размещалась на трех основаниях — продукция, которая стояла на балансе «Радамира»; отписанная на адреса магазинов; по договору хранении с «МинскКристалТрейд».

На последнем заседании стало известно, что перед Новым Годом уголовное дело возобновили. Сторона ответчиков перед прениями ходатайствовала о приостановлении гражданского дело, ведь и там, и там фигурировала одна и та же сумма ущерба для возмещения. Но после перерыва, объявленного судьей, выяснилось, что в уголовном деле сумма возмещения гораздо меньше — около 17000 рублей. Ходатайство отклонили сторона ответчиков.

За время слушания гражданского дела были опрошены 8 свидетелей — представитель налоговой, грузчик, водители, оператор цеха, системный администратор, бухгалтер, продавец фирменного магазин. Почти все свидетели опровергали доводы стороны ответчиков, что недостача образовалась через «пересортицу», когда пустые фуры перемещались с одного склада на другой с товарными накладными. Только последний свидетель, водитель фуры, подтвердил, что был за рулем машины и перевозил меньшее количество поддонов с водкой, чем было указано в накладной. Как пример он вспомнил день, когда по накладной должен был перевезти больше 10 поддонов, а по факту был погружен лишь один.

Во время прения сторон ни одна сторона конфликта не признала себя виновной в образовании недостачи. Сторона ответчиков в своей речи напомнил как судье, так и представителю завода, что под договором материальной ответственности подразумевается ответственность двух сторон, как работников, так и завода, который должен был организовать условия таким образом, чтобы у сотрудников была возможность контролировать и сохранять продукцию. Но до определенного момента у завода на одну заведующую складом был десяток арендуемых складов для хранения готовой продукции, уследить за которыми физически невозможно.

По решению судьи компенсация материального ущерба была взыскана только с бывшей заведующей складом Гарицкой. Суд постановил взыскать с заведующей складом 230 тысяч рублей ущерба, нанесенного предприятию, а также 11, 5 тысячи рублей за судебные расходы. Сумму суд назначил, учитывая материальное положение ответчицы. В удовлетворении иска к остальным ответчикам суд отказал.