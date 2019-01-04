Новый год гомельчан в ленте Instagram: огни большого города, необычные елки и имбирные пряники

Первые рабочие будни в новом году уже стартовали, однако это не мешает гомельчанам продолжать встречать праздники активно, с неугасаемым энтузиазмом. Уничтожая остатки новогодних деликатесов, делясь впечатлениями о прошедшем празднике с коллегами на работе, продолжая загадывать желания Дедушке Морозу во дворе собственного дома, жители Гомеля все еще делятся друг с другом яркими эмоциями и обмениваются пожеланиями.

«Сильные новости» подготовили для вас подборку самых атмосферных новогодних фото гомельчан из соцсетей. Праздничная иллюминация, вкусные пряники и рождественская белочка — давайте вместе посмотрим, чем запомнились гомельчанам первые дни 2019 года.

I. Начнем с главной площади города, которая в этом году невероятна красива. Ощущение ожившей сказки, не правда ли?

II. Безусловно, вкусы у всех разные, но какой новогодний стол без шампанского и мандарин? Гомельчане к встрече 2019 года были готовы.

III. В этом году в упряжке Деда мороза были белоснежные и даже кремовые пони. Видимо, северные олени тяжело переносят теплую белорусскую зиму.

IV. Не обошлось в новостных лентах и без традиционных бенгальских огней. Тема по-прежнему популярна и это объяснимо: красиво, ярко, празднично.

V. В необычной форме и оригинальном исполнении гомельчане поздравляют друг друга и желают всего самого светлого. Имбирные пряники — это не только красиво, но и по-настоящему вкусно.

VI. Вот такой запоминающийся арт-объект каждый день появляется в гомельских дворах еще с католического сочельника. Вместе с velcom маленькие горожане и их родители получают подарки от Деда Мороза, участвуют в онлайн-викторине от видеосервиса VOKA и согреваются горячим чаем. А взрослые могут воспользоваться специальными условиями на подключение услуг фиксированного интернета от velcom.

Подробнее об оригинальной елке читайте здесь.

Кстати, передвижная елочка в ближайшее время появится по следующим адресам:

4 января — пр. Речицкий, 33

5 января — пр. Октября, 53

6 января — ул. Барыкина, 94

7 января — пр. Октября, 76

Праздник возле ёлки ждёт соседей с 18:00 до 20:00. Не забывайте отмечать соседей в соцсетях с #велкомвсемдвором!

VII. В этом году в Гомеле установили уникальную пиксельную елку, а богато украшенная центральная площадь дарит ощущение настоящей сказки.

VIII. Советуем на выходных прогуляться по зимнему парку. Гомель в Рождество великолепен!

IX. И, конечно, мы не можем обойтись без белок: зверьки все чаще попадаются горожанам на глаза. Может быть тоже ждут свой новогодний подарок?

X. Ожидаемые поздравления с наступившим праздником. С Новым годом!