Видеофакт: на М10 гомельские дорожники прямо из кузова сыплют в ямы с водой асфальтную крошку. Это как?

Видео, как гомельские дорожники прямо из кузова забрасывают ямы на трассе М10 асфальтной крошкой, появилось 3 января на сайте барановичской газеты Intex-press и вызвало возмущение пользователей Сети. Ситуацию TUT.BY прокомментировали в РУП «Гомельавтодор».

Видео ремонта дорожного покрытия снял водитель на трассе М10 в Гомельской области. На ролике видно, как рабочие бросают из прицепа асфальтную крошку в ямы у обочины, в которых стоит вода. На вопрос мужчины, что происходит, дорожник ответил, что это «временная ликвидация ям».

За комментарием TUT.BY обратился в РУП «Гомельавтодор».

— Пока влажная погода — на покрытии много воды, а ямы есть. Их надо каким-то образом убирать. Вот до того, как морозы подсушат немножко покрытие, мы иногда используем такой метод. (...) Погода нам пока не позволяет работать по технологии. Использовать материал, который из-за погоды развалится через два дня, — это тоже неправильно. Это временная, исключительная мера. Несколько раз в сезон нам приходится так делать, когда нельзя по-другому, — сообщил TUT.BY генеральный директор РУП «Гомельавтодор» Игорь Матвецов.