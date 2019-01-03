Равные права — равные возможности? Школьница из Гомеля вынуждена ездить в школу за 12 км. от дома — видеорепортаж «Сильных Новостей»
- 03 января 2019, 18:29
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Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
Люди в материале: Сергей Мокренко (5)
Места: Гомель (24437)
Метки: Гражданское общество (2051), Образование (555), Главное (6664)
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