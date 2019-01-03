Равные права — равные возможности? Школьница из Гомеля вынуждена ездить в школу за 12 км. от дома — видеорепортаж «Сильных Новостей»

  • 03 января 2019, 18:29
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Гомельский областной суд отказал в обжаловании решения Железнодорожного. Дочь Сергея Мокренко по-прежнему не может обучаться в 5-й школе.

Дочь Александра гомельчанина Сергея Мокренко не может обучаться в школе по месту жительства — нет белорусскоязычного класса. Отец вынужден возить девочку за 12 км. от дома. Равные права — равные возможности. Так предусмотрено белорусским законодательствам. Однако, выходит так, что работает это лишь на бумаге.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Гомель (24437)

Метки: Гражданское общество (2051), Образование (555), Главное (6664)

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