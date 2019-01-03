Равные права — равные возможности? Школьница из Гомеля вынуждена ездить в школу за 12 км. от дома — видеорепортаж «Сильных Новостей»

Гомельский областной суд отказал в обжаловании решения Железнодорожного. Дочь Сергея Мокренко по-прежнему не может обучаться в 5-й школе.

Дочь Александра гомельчанина Сергея Мокренко не может обучаться в школе по месту жительства — нет белорусскоязычного класса. Отец вынужден возить девочку за 12 км. от дома. Равные права — равные возможности. Так предусмотрено белорусским законодательствам. Однако, выходит так, что работает это лишь на бумаге.