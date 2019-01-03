Милицейская статистика: в Советском районе Гомеля люди стали больше пить и чаще бить друг друга

  • 03 января 2019, 13:09
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На территории района за 11 месяцев прошлого года зарегистрировано 5310 дел об административных правонарушениях, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Рост составил более 17%.

Помимо собственно распития спиртного в общественных местах, в Советском РОВД отметили увеличение количества тяжких преступлений, где отягчающим признаком было злоупотребление спиртными напитками.

Действенным способом профилактики алкоголизма и нарушения закона нетрезвыми гражданами в РОВД считают направление граждан в лечебно-трудовые профилактории. В прошлом году туда уехали 83 местных жителя. Поставлено на профилактический учёт за совершение трёх и более правонарушений в течение года в состоянии алкогольного опьянения 250 человек. Также милиция объявила 502 официальных предупреждения.

Как сообщается, активно ведётся работа по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции и самогоноварения. Были привлечены к ответственности 59 человек, из незаконного оборота изъято 308 л самогона и 94 л спиртосодержащей жидкости.




Советский район
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