В Гомельской области женщина-водитель на «Сузуки» въехала в телегу без фликеров, возчик в реанимации — фотофакт

ДТП произошло в Кормянском районе вечером 2 января.

Как сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома, примерно в 19.09 42-летняя женщина-водитель на авто марки «Сузуки Витаро» двигалась по объездной дороге городского поселка Корма.

Пытаясь разъехаться со встречным транспортом, она наехала на гужевую повозку, которой управлял 43-летний возчик. Телега двигалась в попутном направлении и, судя по всему, женщина ее просто не заметила, поскольку, как сообщается, транспортное средство не было обозначено световозвращающими элементами.





В результате ДТП мужчина, управлявший повозкой, остался жив, но был госпитализирован в реанимационное отделение Кормянской центральной райбольницы.