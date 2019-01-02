В Гомельской области утверждены тарифы на коммунальные услуги на 2019 год

  • 02 января 2019, 15:22
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Гомельский областной исполнительный комитет решением № 1094 от 26 декабря 2018 года утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Гомельской области. В соответствии с 1 января 2019 года установлены следующие фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги:

— фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, субсидируемые государством:


— фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание:


— фиксированный тариф на услугу по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание, в размере 0,5055 BYN (без НДС) за 1 квадратный метр общей площади нежилого помещения в месяц.

Напомним, в декабре 2018 года Александр Лукашенко подписал указ № 492 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год», которым были определены предельно допустимые тарифы для Беларуси с 1 января 2019 года. Отметим, что утвержденные Гомельским облисполкомом тарифы оказались на уровне предельно допустимых для страны.




Деловой Гомель
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