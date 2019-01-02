В Гомеле утвердили городской бюджет на 2019 год. Куда направят деньги?

Запланировано увеличение расходов на социальную сферу — образование и здравоохранение и культуру, сообщает городской журнал «Белка».

Депутатам горсовета проект бюджета представила начальник финансового управления Гомельского горисполкома Елена Радченко. Руководительпояснила, что бюджет сбалансирован бездефицитным. Сумма доходов и расходов определена в размере 471,9 млн рублей. При этом прогнозируемая сумма собственных доходов составит 327,2 млн рублей. В целом доходы увеличатся на 5%. Остальные средства будут безвозмездно переданы из областного бюджета.

Расходы на здравоохранение предусматриваются в сумме 158 млн рублей с ростом на 11% к уровню 2018 года. Образование получит 183 млн (рост более 12%), культура — 6,8 млн (рост 9%). Социальная политика и спорт ожидает прибавка в 1% — 14,4 млн и 5,8 млн рублей соответственно.

Город также будет субсидировать работу пассажирского транспорта — 15,8 млн рублей. Ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории города составят 46,2 млн рублей.