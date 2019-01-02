Собирался повернуть направо, но не справился с управлением. Стали известны подробности аварии, когда в Новобелице автомобиль врезался в стену дома

  • 02 января 2019, 12:42
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Днем 31 декабря в Новобелицком районе произошла авария: машина врезалась в стену дома № 100 по ул.Севастопольская.

Как сообщили в УВД, 22-летний водитель за рулем Ford Mondeo планировал повернуть направо, но не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в стену дома.

Водитель в больнице.






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