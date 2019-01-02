Собирался повернуть направо, но не справился с управлением. Стали известны подробности аварии, когда в Новобелице автомобиль врезался в стену дома
- 02 января 2019, 12:42
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Места: Гомель (24429)
Метки: Авто (6195), Происшествия (13631)
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