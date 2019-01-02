Восемнадцать малышей родились в Гомельской области в первые сутки нового года

В Гомельской области в первые сутки 2019 года родились 18 малышей, сообщили корреспонденту БелТА в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома.

Среди первых гомельчан, появившихся на свет в 2019 году, — 13 мальчиков и 5 девочек.

Медицинскую помощь по акушерству и гинекологии в регионе женщины получают в Гомельской областной больнице, клинических больницах № 2 и № 3 в Гомеле. Также действуют центральные районные больницы в 20 райцентрах.

Как сообщалось, накануне Нового года подарком для будущих мам Лельчицкого района стало открытие после модернизации родильного отделения при районной центральной больнице. Здесь заменено многое: от напольного покрытия, окон и дверей до сантехники, приобретена новая мебель, закуплены многофункциональные кровати. Необходимое современное оборудование и инфраструктура обустроены и для новорожденных.