«Я беспрерывно служил, проектировал и строил»: QR-код появится на зданиях Шабуневского

Таблички с QR-кодом установят городские власти на домах, построенных в первой половине XX века по чертежам архитектора Станислава Шабуневского, которому в этом году было присвоено звание Почётного гражданина Гомеля.

Во многом благодаря ему наш областной центр начал приобретать свой современный вид. А QR-код, который можно будет считать, поднеся к нему мобильный телефон, перенесёт на нужный интернет-ресурс и позволит больше узнать о выдающемся человеке и возведённых им зданиях.





Из Петербурга в Гомель

О том, что даже сегодня Гомель остаётся городом Шабуневского, убедительнее всего свидетельствует карта, на которую студенты-архитекторы БелГУТа под научным руководством своего преподавателя доцента Евгения Маликова нанесли 23 спроектированных архитектором здания, сохранившиеся до нашего времени. Можно предположить, что ещё около 20 строений в нашем городе, не имеющие пока точного авторства, были также спроектированы Станиславом Даниловичем.

Долгие годы жизни Шабуневский посвятил городу над Сожем. Но родился он в другом месте — в деревне Скородное (сегодня территория Ельского района) в 1868 году в семье обедневшей белорусской шляхты. До того как надолго обосноваться в Гомеле, Станислав Шабуневский успел поучиться в Пинском реальном училище, Бобруйской прогимназии и Слуцкой гимназии, которая не зря считалась в те годы одной из лучших в Российской империи. В 1890 году он поступил на престижный физико—математический факультет Санкт—Петербургского Императорского университета. Остались записи, свидетельствующие о намерениях Шабуневского учиться в Санкт—Петербургском технологическом институте, готовившем специалистов для управления промышленными предприятиями. Возможно, будь у его семьи лучшая финансовая ситуация, не появилось бы никакого архитектора. Хотя кто знает? Ведь не забота о хлебе насущном привела его в рисовальную школу Василия Григоровича. И в Санкт—Петербургский институт гражданских инженеров Станислава Шабуневского зачислили сразу на второй курс.









В Гомель Станислав прибыл с юной женой и ребёнком. Не исключено, что как раз эти новые семейные обстоятельства и вынудили его согласиться на должность младшего инженера гомельского участка Либаво—Роменской железной дороги. В том же 1896 году в Гомеле были забракованы все конкурсные проекты на строительство мужской гимназии, так необходимой разросшемуся городу. Профессиональных архитекторов, которые могли бы воплотить замысел, в Гомеле не оказалось. А Шабуневский прошёл школу петербургского архитектора Виктора Шрётера, других известных зодчих, совмещавших лекции в институте гражданских инженеров со строительством Санкт—Петербурга. Даже если Шабуневскому благоволили светлейшие князья Паскевичи, владевшие Гомелем, потенциал своего первого проекта он честно доказал не только городской Думе, но и архитектурной комиссии в Вильно.

Главный городской архитектор

Не имея опыта проектирования строений, Шабуневский всё-таки получил такой ответственный заказ, как возведение первой гомельской классической гимназии (ставшей, кстати, одним из крупнейших учебных зданий в дореволюционной Беларуси). Ныне это первый корпус БелГУТа. Здание в псевдогреческом стиле из красного кирпича было возведено за два года. Реализован проект был настолько убедительно, что Станислав Шабуневский, не отметивший ещё и 30—летия, тут же получил должность главного городского архитектора и приступил к строительству самых престижных городских объектов: банков, гостиниц, купеческих особняков. И вообще очень активно участвовал в переустройстве Гомеля: проектировал городской сад, водопровод, осушал Горелое болото в центре города.

При его участии были построены здания Орловского коммерческого банка, в котором сейчас размещается управление спорта и туризма Гомельского горисполкома, гостиницы «Савой». После разрушений во время Великой Отечественной войны на её месте построили универсальный магазин (мы знаем его как «Старый универмаг»). По чертежам архитектора возвели жилой дом врача Александрова (ныне Дом гражданских обрядов по улице Ирининской), особняк для крупного гомельского предпринимателя и городского головы Грошикова на углу улиц Миллионной и Боярской (сейчас улицы Билецкого и Баумана). Последним дореволюционным проектом архитектора стало строительство гинекологической больницы и родильного дома на берегу Сожа. Сегодня это Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской помощи. Однако вместо криков новой жизни там зазвучали стоны умирающих — новое здание пригодилось под госпиталь для жертв Первой мировой войны.

Вёл активную профессиональную деятельность Шабуневский и за пределами Гомеля. Так, в 1899 году он участвовал в строительстве Ряжского и Рязанского казённых винных складов. В 1901 году такие склады открылись по всей Российской империи.

Вместе с известностью архитектор приобрёл общественный вес: получил гражданский чин коллежского асессора, что соответствовало майору в армии, входил в состав городской управы, избирался в земства по польской курии. За успешной работой пришло и благосостояние. Станислав Шабуневский был владельцем завода пустотелых бетонных камней и трёхэтажного каменного дома в Гомеле. Однако жить архитектор с семьёй предпочитал в купленном небольшом деревянном домике, перестроенном по своему вкусу.

Уже при советской власти Станислав Данилович работал в Гомельском коммунальном отделе на должности инженера. После антисоветского восстания Стрекопытова в нашем городе, в апреле 1919 года, привлекался к ответственности за «сношения с мятежниками» и был приговорён революционным трибуналом к общественному порицанию.

В том же году Шабуневского мобилизовали в Красную армию, где он служил в сфере военно-полевого строительства. В 1922 году вернулся в Гомель. Работал на разных ответственных должностях, связанных со строительством, и по-прежнему продолжал заниматься проектированием.

В памяти потомков

По проектам Шабуневского были построены и жилые дома для рабочих и служащих вагоноремонтного завода и железной дороги (Дом-коммуна по проспекту Ленина, жилой квартал по улице Пушкина). В 1924–1927 годах при непосредственном участии Станислава Даниловича спроектировали и возвели Дом культуры железнодорожников. В дальнейшем его не раз перестраивали, но авторский почерк заметен и поныне.

То время диктовало не только архитектурные формы, но и свои законы. В 1931 году Станислава Даниловича арестовывают в первый раз, но вскоре выпускают на свободу. Второй раз за ним пришли в печально известном 1937-м. Свою роль сыграли и ложный донос, и громкое дореволюционное прошлое. Обвинённый в троцкистском заговоре, постановлением внесудебного органа Шабуневский был осуждён на 10 лет и отправлен в исправительно-трудовой лагерь Медвежья Гора, на Беломорканал. Оттуда 69-летний архитектор не вернулся. В 1957-м дело Шабуневского закрыли за отсутствием состава преступления. Доброе же имя зодчего потомкам вернула заведующая художественным отделом Гомельского дворцово-паркового ансамбля Татьяна Литвинова, которая первой начала исследовать биографию Шабуневского. Параллельно с ней работой Станислава Даниловича заинтересовался и архитектор Вячеслав Чернатов. В 1989 году вместе с Союзом архитекторов БССР он добился реабилитации Станислава Шабуневского, умершего в Карелии в 1937—м. И чем больше информации открывают архивы, тем больше вопросов вызывает фигура этого человека, в течение 35 лет определявшего облик и в целом развитие Гомеля.





В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Станислава Шабуневского. Вопрос о памятнике Почётному гражданину Гомеля поднимается уже не первый год. Пять лет назад на стене дома № 44 на улице Кирова появилось огромное граффити — портрет Шабуневского. Дом выбран неслучайно — это последняя работа архитектора. Но вот монументальный, бронзовый Шабуневский пока лишь на бумаге... Называют исследователи наследия гомельского зодчего и оптимальную площадку для памятника — сквер возле здания бывшей мужской гимназии (ныне здание БелГУТа), который мог бы по праву носить имя Шабуневского. И если бы на скульптурной композиции были выгравированы слова, которые Станислав Данилович написал в своей автобиографии: «Я беспрерывно служил, проектировал и строил», мы бы нисколько не погрешили против истины.